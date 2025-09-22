Большой Детский фестиваль пройдет в Москве

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Более 40 спектаклей, 14 фильмов и 18 мультфильмов представят в рамках Большого Детский фестиваля, который пройдет с 28 сентября по 14 ноября. В этом году он вновь состоится в Москве и Санкт-Петербурге.

Фестиваль откроется 28 сентября на сцене Московского академического театра имени Вл. Маяковского спектаклем "Багдадский вор и черная магия". Другие события московской программы развернутся в Московском Губернском театре, РАМТе, Московском театре кукол, Театре Моссовета, "Театре Терезы Дуровой", Российской государственной детской библиотеке, Государственном центральном музее кино и на других площадках, сообщили в пресс-службе фестиваля.

Всего, как ожидается, на фестивале представят 42 спектакля, 14 фильмов (полный и короткий метр) и 18 мультфильмов (короткий метр). Также в шорт-лист вошли 20 книг для детей и подростков от ведущих современных авторов. Конкурсный отбор проводил экспертный совет во главе с художественным руководителем фестиваля Сергеем Безруковым: в этом году оргкомитет получил рекордную 841 заявку из России, Испании, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Беларуси.

Как отметил художественный руководитель фестиваля Сергей Безруков, слова которого привели в пресс-службе, в этом году фестиваль стал частью национального проекта "Семья". "Для нас это крайне важно, ведь Большой Детский фестиваль — не только про детей, но и про семью в разных ее проявлениях. Он открыт для всех: для маленьких зрителей, которые впервые знакомятся с миром театра, кино и литературы; для подростков, которые ищут ответы на свои вопросы и находят на сцене отражение собственных переживаний; для родителей, которые видят в искусстве пространство для общения и понимания своих детей", - добавил он.

Отличительной особенностью фестиваля является независимое детско-юношеское жюри, которое присутствует на всех показах и событиях конкурсной программы и выбирает победителей в каждой номинации. В состав жюри вошли 28 детей и подростков из Москвы, Московской, Самарской, Орловской, Ростовской, Иркутской и Тульской областей, а также из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Имена и проекты победителей по традиции будут объявлены на закрытии фестиваля.

Помимо основной конкурсной программы, в афише VIII БДФ — творческие встречи с писателями и представителями киноиндустрии, мастер-классы для участников творческих студий и школ, лекции и семинары для педагогов школьных театров, режиссерская лаборатория и питчинг.

Большой Детский фестиваль проводится с 2018 года, его организаторы — Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова и Московский Губернский театр.