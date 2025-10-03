Ушла из жизни народная артистка РФ Нина Гуляева

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Актриса, народная артистка РФ Нина Гуляева скончалась на 95-м году жизни, сообщили в МХТ им. Чехова, где служила актриса.

"Сегодня, 3 октября, на 95-м году жизни не стало народной артистки России Нины Ивановны Гуляевой, старейшины Художественного театра", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале театра.

В МХТ рассказали, что впервые на мхатовскую сцену Гуляева вышла более 70 лет назад: ещё студенткой Школы-студии МХАТ играла Серёжу в "Анне Карениной", а в 1954-м вступила в труппу театра. Всего в театре сыграла порядка 60 ролей. Последними её спектаклями были "Белые ночи" в МХТ и "Дядя Ваня" в Театре наций (премьеры обоих состоялись в 2019 году).

"Нина Ивановна была частью Художественного театра на протяжении большей половины его существования. Её уход - огромная потеря для нас. Театр скорбит и выражает соболезнования Вячеславу Вячеславовичу Невинному, его семье и всем, кто знал и любил Нину Ивановну Гуляеву", - говорится в сообщении.

Прощание с актрисой пройдёт в МХТ имени А. П. Чехова. О дате и времени будет сообщено дополнительно, добавили в театре.