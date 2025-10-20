Поиск

Департамент кино Минкультуры РФ возглавила Анна Ярина

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Директором департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России назначена Анна Ярина, сообщила в понедельник пресс-служба Минкультуры РФ.

С января 2025 года Ярина занимала должность заместителя директора департамента кинематографии.

Ранее директором этого департамента был Дмитрий Давиденко.

По информации Минкультуры, в 2019 году Ярина получила диплом бакалавра Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) по направлению "Медиакоммуникации", а в 2021 году окончила НИУ ВШЭ по магистерской программе "Кинопроизводство в мультиплатформенной среде".

Минкультуры
