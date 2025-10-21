Поиск

В декабре пройдет IV зимний музыкальный фестиваль "Зарядье"

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Со 2 по 31 декабря в зале "Зарядье" в Москве пройдет Зимний музыкальный фестиваль.

Как сообщают организаторы, в нем примут участие Валерий Гергиев, Хибла Герзмава, Елена Стихина, Денис Мацуев, Евгений Миронов и другие.

Открытие фестиваля пройдет 2 декабря. На сцену выйдут Венера Гимадиева (сопрано), Юлия Маточкина (меццо-сопрано), Алексей Татаринцев (тенор), Эльчин Азизов (баритон) в сопровождении Московского государственного симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина. В программе – арии и ансамбли и русских и зарубежных опер.

Всего в рамках музыкального фестиваля пройдет более 20 мероприятий разных направлений, в том числе симфонические и мультимедийные концерты, оперная и хоровая музыка, выступления звезд джаза.

Одной из главных премьер станет постановка оперы "Пиковая дама" Петра Чайковского, 185-летие которого отмечается в этом году. Также в программу вошла опера "Снегурочка" Николая Римского-Корсакова.

Зарядье
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Департамент кино Минкультуры РФ возглавила Анна Ярина

Лувр будет закрыт до вторника

Лувр будет закрыт до вторника

Министр культуры Франции сообщила, что Лувр был ограблен

Министр культуры Франции сообщила, что Лувр был ограблен

Умерла американская актриса Дайан Китон

Умерла американская актриса Дайан Китон

Минкультуры пообещало продолжать поддерживать "Ленфильм" и после его передачи Петербургу

Минкультуры пообещало продолжать поддерживать "Ленфильм" и после его передачи Петербургу
Умершие знаменитости

Ушла из жизни народная артистка РФ Нина Гуляева

"Садовая лопатка" сменила "Большую глину № 4" у ГЭС-2 в Москве

"Садовая лопатка" сменила "Большую глину № 4" у ГЭС-2 в Москве

В России продажи билетов на зарубежные концерты с начала года выросли в 70 раз

В России продажи билетов на зарубежные концерты с начала года выросли в 70 раз

"Ленфильм" передадут в собственность Санкт-Петербурга

"Ленфильм" передадут в собственность Санкт-Петербурга

Певец из Вьетнама Дык Фук стал победителем "Интервидения"

Певец из Вьетнама Дык Фук стал победителем "Интервидения"
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7399 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2469 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });