В декабре пройдет IV зимний музыкальный фестиваль "Зарядье"

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Со 2 по 31 декабря в зале "Зарядье" в Москве пройдет Зимний музыкальный фестиваль.

Как сообщают организаторы, в нем примут участие Валерий Гергиев, Хибла Герзмава, Елена Стихина, Денис Мацуев, Евгений Миронов и другие.

Открытие фестиваля пройдет 2 декабря. На сцену выйдут Венера Гимадиева (сопрано), Юлия Маточкина (меццо-сопрано), Алексей Татаринцев (тенор), Эльчин Азизов (баритон) в сопровождении Московского государственного симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина. В программе – арии и ансамбли и русских и зарубежных опер.

Всего в рамках музыкального фестиваля пройдет более 20 мероприятий разных направлений, в том числе симфонические и мультимедийные концерты, оперная и хоровая музыка, выступления звезд джаза.

Одной из главных премьер станет постановка оперы "Пиковая дама" Петра Чайковского, 185-летие которого отмечается в этом году. Также в программу вошла опера "Снегурочка" Николая Римского-Корсакова.