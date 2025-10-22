Поиск

И.о. ректора Щепкинского училища стал Антон Лещинский

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - И.о. ректора Щепкинского театрального училища стал Антон Лещинский, ранее занимавший этот пост Борис Любимов стал президентом института, говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры РФ.

Ректором училища с 2007 года был театровед, театральный критик и педагог Борис Любимов, который стал президентом вуза.

"Министерством поддержано решение трудового коллектива Института о введении должности Президента Высшего театрального училища (института) имени М.С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России и назначении на эту должность Бориса Любимова", - говорится в сообщении министерства.

По данным Минкультуры, ставший и.о. ректора Лещинский преподает в Щепкинском училище уже на протяжении 28 лет, с сентября 2022 года руководит магистерской программой вуза. В общей сложности принял участие в создании более 25 спектаклей Школы Малого театра, уточнили, в министерстве.

Кроме того, Лещинский является автором монографии "Танцевальное воспитание драматического актера в России (1738-1888)" и ряда научных статей по вопросам танцевального воспитания актера.

Лещинский удостоен звания Заслуженный артист России, в 2022 году награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

