Вручение кинопремии "Золотой орел" пройдет 29 января на "Мосфильме"

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Вручение кинопремии "Золотой орел" состоится 29 января 2027 года в одном из павильонов "Мосфильма", сообщили организаторы премии.

"ХХV торжественная церемония вручения премии "Золотой орел" состоится 29 января 2027 года в первом павильоне киноконцерна "Мосфильм"", - сказали в пресс-службе премии.

В настоящее время Национальная Академия кинематографических искусств и наук России объявила лонг-лист премии "Золотой орел" за 2026 год. По итогам первого тура голосования будет определен шорт-лист.

На соискание премии за 2026 год рассматриваются отечественные кинофильмы, вышедшие в кинопрокат в России c 1 декабря 2025 по 1 ноября 2026 года; телефильмы и сериалы, первый показ которых был завершен в период с 1 декабря 2025 по 1 ноября 2026 года (включая фильмы и сериалы онлайн-платформ).

Как уточнили в пресс-службе, в лонг-лист премии категории лучший игровой фильм отобраны 35 кинокартин, среди которых "Авиатор", "Ангелы Ладоги", "Битва моторов", "Буратино", "Как Иван в сказку попал", "Космическая собака Лида", "Романовы: преданность и предательство", "Чудо-Юдо" и другие.

В категории лучший телевизионный сериал заявлены 12 номинантов, в том числе "Балтийское море", "Госзащита", "Князь Андрей", "Константинополь", "Тайный советник" и "Хозяин Москвы".

В номинации лучшего проекта онлайн-платформы представлены 24 номинанта, среди них "Большая фарма", "Искусство падения", "Обнальщик", "ОПГ", "Первая ракетка", "Резервация", "Холод", "Чудо" и другие.

В рамках премии также определят лучших в категории женской и мужской ролей в кино и на телевидении, в режиссерской, операторской и сценарной работе, в создании неигрового, анимационного и короткометражного кино, актеров онлайн-сериалов, роли второго плана. Также премия предусмотрена за лучшую работу художника-постановщика и художника по костюмам, лучшую музыку к фильму, монтаж, звукорежиссуру и визуальные эффекты.

Российская кинопремия "Золотой Орел" учреждена Национальной Академией кинематографических искусств и наук России. Присуждается за выдающиеся достижения в сфере киноискусства.