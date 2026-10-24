Британское посольство опровергло слухи о возвращении на родину медвежонка, ставшего прототипом Винни Пуха

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Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Посольство Великобритании в Вашингтоне опровеhгло слухи о проведению специальной кампании по возвращению на родину коллекции плюшевых игрушек, включая медвежонка, который стал прототипом литературного персонажа Винни Пуха.

Как напоминает Associated Press, игрушки с 1987 года хранятся в Нью-Йоркской библиотеке.

"Приглашение для Винни Пуха посетить Великобританию всегда остается в силу, но мы уверены, что Пух и его друзья находятся в надежных руках в библиотеке", - заверили в посольстве.

Слухи появились после статьи в The Washington Post о планах вернуть Винни Пуха на родину в год его столетия. Сообщалось, что Джайлз Брандрет - писатель и друг покойного Кристофера Робина Милна - ранее уже ездил в Нью-Йорк по поручению королевы Камиллы с целью привезти медвежонка в Букингемский дворец. Однако библиотеку предложение не заинтересовало.

Игрушки принадлежали сыну британского писателя Алана Александра Милна - Кристоферу Робину, который также стал прототипом одного из персонажей.

Милн купил плюшевого медвежонка на первый день рождения сына в 1921 году в универмаге Harrods. В 1987 году издательство пожертвовало коллекцию Нью-Йоркской библиотеке.

Вопрос о возвращении Винни Пуха поднимался еще в конце 1990-х. Тогда ряд парламентариев заявили, что как греки хотят вернуть коллекцию Мраморов Элгина, так и британцы имеют право потребовать вернуть собрание игрушек.