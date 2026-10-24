Поиск

Британское посольство опровергло слухи о возвращении на родину медвежонка, ставшего прототипом Винни Пуха

Британское посольство опровергло слухи о возвращении на родину медвежонка, ставшего прототипом Винни Пуха
Фото: AP/TAСС

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Посольство Великобритании в Вашингтоне опровеhгло слухи о проведению специальной кампании по возвращению на родину коллекции плюшевых игрушек, включая медвежонка, который стал прототипом литературного персонажа Винни Пуха.

Как напоминает Associated Press, игрушки с 1987 года хранятся в Нью-Йоркской библиотеке.

"Приглашение для Винни Пуха посетить Великобританию всегда остается в силу, но мы уверены, что Пух и его друзья находятся в надежных руках в библиотеке", - заверили в посольстве.

Слухи появились после статьи в The Washington Post о планах вернуть Винни Пуха на родину в год его столетия. Сообщалось, что Джайлз Брандрет - писатель и друг покойного Кристофера Робина Милна - ранее уже ездил в Нью-Йорк по поручению королевы Камиллы с целью привезти медвежонка в Букингемский дворец. Однако библиотеку предложение не заинтересовало.

Игрушки принадлежали сыну британского писателя Алана Александра Милна - Кристоферу Робину, который также стал прототипом одного из персонажей.

Милн купил плюшевого медвежонка на первый день рождения сына в 1921 году в универмаге Harrods. В 1987 году издательство пожертвовало коллекцию Нью-Йоркской библиотеке.

Вопрос о возвращении Винни Пуха поднимался еще в конце 1990-х. Тогда ряд парламентариев заявили, что как греки хотят вернуть коллекцию Мраморов Элгина, так и британцы имеют право потребовать вернуть собрание игрушек.

Нью-Йорк Винни Пух Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Третьяковка перезапустит печатную версию одноименного журнала о культуре и музейной жизни

 Третьяковка перезапустит печатную версию одноименного журнала о культуре и музейной жизни

Ангольский писатель Жузе Эдуарду Агуалуза стал лауреатом премии "Ясная Поляна"

 Ангольский писатель Жузе Эдуарду Агуалуза стал лауреатом премии "Ясная Поляна"

Итальянский куратор и критик Франческо Бонами назначен худруком "ГЭС-2"

 Итальянский куратор и критик Франческо Бонами назначен худруком "ГЭС-2"

Звезда сериала "Во все тяжкие" Ар-Джей Митт умер в возрасте 34 лет

 Звезда сериала "Во все тяжкие" Ар-Джей Митт умер в возрасте 34 лет

В Москве на аукцион выставят пейзаж Левитана

Фасадам ресторана "Прага" на Арбате вернут облик 1954 года

 Фасадам ресторана "Прага" на Арбате вернут облик 1954 года

Причиной пожара в особняке Миллера могло быть нарушение при сварке

 Причиной пожара в особняке Миллера могло быть нарушение при сварке

Редкие работы Ван Гога, Моне и Сезанна будут проданы на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке

 Редкие работы Ван Гога, Моне и Сезанна будут проданы на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке

Организатор сообщил, что концерты Канье Уэста в октябре в РФ не состоятся

 Организатор сообщил, что концерты Канье Уэста в октябре в РФ не состоятся

Тейлор Свифт стала самым титулованным артистом в истории MTV VMA

 Тейлор Свифт стала самым титулованным артистом в истории MTV VMA
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12549 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3969 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 120 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов