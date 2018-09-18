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Культура

В Лос-Анджелесе вручили телевизионные награды "Эмми"

"Игра престолов" названа лучшим драматическим сериалом, а комедия "Удивительная миссис Мейзел" завоевала пять статуэток

В Лос-Анджелесе вручили телевизионные награды "Эмми"
70-я церемония вручения телевизионной премии "Эмми" в Лос-Анджелесе
Фото: AP/ТАСС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Объявлены лауреаты телевизионной премии "Эмми", 70-я церемония вручения которой транслировалась из Лос- Анджелеса.

Главную награду лучшего драматического сериала получила "Игра престолов". На счету сериала это уже третья статуэтка в номинации за последние четыре года: в прошлом году лучшим сериалом был признан "Рассказ служанки".

"Игра престолов" получила две награды в этот вечер: за роль второго плана был отмечен Питер Динклэйдж.

Сериал "Удивительная миссис Мейзел" завоевал пять наград. В том числе, он был оценен как "лучший комедийный сериал", а исполнительница главной роли Рэйчел Броснахэн получила статуэтку как лучшая комедийная актриса.

Лучшим актером в драматическом сериале признан британец Мэттью Риз, который сыграл русского шпиона под прикрытием в "Американцах", его соотечественница Клэр Фой названа лучшей актрисой за роль молодой Елизаветы II в сериале "Корона".

Даррен Крисс, сыгравший убийцу Джанни Версаче в "Американской истории преступлений" получил "Эмми" как лучший актер в мини-сериале, а в аналогичной женской номинации была отмечена Реджина Кинг за работу в "Семи секундах".

"Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений" также назвал лучшим мини-сериалом.

Одним из самых запоминающихся моментов церемонии стала речь режиссера Глена Вайсса, который был отмечен наградой за работу над трансляцией церемонии вручения "Оскаров". Получая "Эмми", он обратился к своей подруге Джен Свендсон и сделал ей предложение под аплодисменты участников церемонии. Та согласилась.

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Теги: Primetime Emmy Award, Игра престолов

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