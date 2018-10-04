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Культура

Юбилейный фестиваль РНО завершится гала-концертом в зале Чайковского

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Концертом в Москве 4 октября завершается 10-й Большой фестиваль Российского национального оркестра (РНО), который организует художественный руководитель и главный дирижер РНО Михаил Плетнев.

Как сообщают организаторы, финальной точкой фестиваля станет гала-концерт в концертном зале имени Чайковского. Программу, в которую вошли произведения современных российских авторов, объединило обращение в рамках академической композиторской традиции к таким "народным" инструментам как баян, домра и балалайка.

В этот вечер публике будет представлена мировая премьера концерта "Двойное зеркало" для баяна и виолончели с оркестром Ефрема Подгайца, вариации на темы двух русских песен для домры и балалайки Александра Цыганкова, финал Концерта № 1 для баяна с оркестром Николая Чайкина, а также московская премьера "Татарской фантазии" для баяна с оркестром Михаила Плетнева, которую он написал в 13 лет для своего отца, известного баяниста.

В заключительном концерте фестиваля РНО примут участие титулованный российский баянист, обладатель множества международных наград Фридрих Липс, Александр Бузлов (виолончель), Александр Цыганков (домра), Валерий Зажигин (балалайка) и другие. За пульт РНО встанет Плетнев.

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Теги: Михаил Плетнев
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