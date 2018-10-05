Срочно 10:26
Олег Сенцов прекратил голодовку
Культура

Памятный знак Владимиру Высоцкому откроют в центре Петербурга

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Памятный знак артисту Владимиру Высоцкому откроют 7 октября на стене одного из корпусов Российского государственного педагогического университета имени Герцена в Петербурге, сообщает пресс-служба вуза.

"Петербург - знаковое место для Высоцкого. Его первый публичный концерт состоялся в 1967 году в Ленинграде. Однако до сих пор в городе не было установлено ни одной мемориальной доски или памятника. Установка памятного знака - общественная инициатива, поддержанная администрацией РГПУ им. А.И.Герцена. В ближайших планах - открыть в университете студенческий клуб авторской песни имени Высоцкого", - говорится в пресс-релизе.

Авторами проекта выступили общественный деятель Олег Демичев и скульптор Лариса Петрова. Памятный знак выполнен в виде бронзового барельефа размером 120 на 80 см.

Для участия в торжественном открытии приглашены напарник по связке и дублер Высоцкого в фильме "Вертикаль" Юрий Вебер и дублер из фильма "Вертикаль" альпинистка Светлана Лепко. На открытии прозвучат песни Высоцкого.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Владимир Высоцкий
Культура
Заглядывая через плечо ПикассоЗаглядывая через плечо Пикассо
Выставка "Анатомия кубизма" в Пушкинском музее отслеживает процесс работы художника над "Авиньонскими девицами"Подробнее
 "Мы, Веном": страшно не будет"Мы, Веном": страшно не будет
На экраны выходит предсказуемая, но динамичная картина об инопланетном монстре-антигероеПодробнее
 Том Харди: я готов сразиться с Человеком-паукомТом Харди: я готов сразиться с Человеком-пауком
Исполнитель главной роли в фильме "Веном" рассказал о своем неоднозначном героеПодробнее
 Рыболовлев потребовал от Sotheby's $380 млн за содействие в мошенничестве арт-дилеру БувьеРыболовлев потребовал от Sotheby’s $380 млн за содействие в мошенничестве арт-дилеру Бувье
Экс-владелец "Уралкалия" утверждает, что Бувье обманул его на сумму более $1 млрдПодробнее
Умер Роман КарцевУмер Роман Карцев
Артисту было 79 лет, о причине смерти пока не сообщаетсяПодробнее
 Песни Шарля АзнавураПесни Шарля Азнавура
Всемирно известный шансонье ушел из жизни в ночь на 1 октября в возрасте 94 летПодробнее
 "Современник" вернется на Чистые пруды в декабре"Современник" вернется на Чистые пруды в декабре
Возвращение в свое здание после трехлетней реконструкции театр отметит премьерой по пьесе ОхлобыстинаПодробнее
 Умер Шарль АзнавурУмер Шарль Азнавур
Знаменитый французский шансонье скончался в возрасте 94 летПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 4 октября6 фото
04 октября
Фотохроника 4 октября
Международный автосалон в Париже13 фото
04 октября
Международный автосалон в Париже
Лучшие фото недели10 фото
28 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСенцов прекратил голодовкуВ РоссииЧисло погибших в ДТП с маршруткой под Тверью выросло до 13 человекЭкономикаКостин заявил, что идею дедолларизации утрируют ради заголовковВ РоссииЮжная Корея сняла запрет на заход в свои порты судов "Гудзона"В миреУченые заподозрили Пентагон в работе над биологическим оружиемВ миреСМИ сообщили, что Трамп отправит в отставку министра ВВС

Сенцов прекратил голодовку

Сенцов прекратил голодовкуДля возвращения осужденного режиссера к нормальной жизни диетологи разработали специальную программу Подробнее

Столкновение маршрутки и автобуса под Тверью

Столкновение маршрутки и автобуса под Тверью6 фото

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов пятницы

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,2%

Иран собрался создать свою навигационную систему

Сбербанк за 9 месяцев увеличил чистую прибыль по РСБУ до 612 млрд рублей

Минск вышлет двоих иностранцев по подозрению в шпионаже

Строители в Магадане предпочли снять на видео смертельную драку коллег, не пытаясь разнять

Состояние трех пострадавших в ДТП с автобусами под Тверью оценили как стабильно тяжелое

Губернатор Тверской области возглавил штаб по ликвидации последствий ДТП

Националисты подали заявку на марш в Москве 4 ноября

Костин заявил, что идею дедолларизации утрируют ради заголовков

Костин заявил, что идею дедолларизации утрируют ради заголовковПо словам главы ВТБ, речи о запретах не идет, так как уйти от доллара невозможно Подробнее

Любовь Совершаева назначена и.о. полпреда президента на Северо-Западе

"РоссТур" собрался прекратить туроператорскую деятельность и продолжить агентскую

Бывший президент Южной Кореи Ли Мён Бак осужден на 15 лет за коррупцию

Он стал четвертым южнокорейским экс-лидером, осужденным по уголовной статье Подробнее

Число погибших в ДТП с маршруткой под Тверью выросло до 13 человек

Число погибших в ДТП с маршруткой под Тверью выросло до 13 человекРанее сообщалось о 10 погибших и четырех пострадавших Подробнее

Кодекс адвокатской этики оспорен в ЕСПЧ

Нефть Brent скорректировалась вверх до $85 за баррель

Со вторника в Москве выпало 42% месячной нормы осадков

Памятный знак Владимиру Высоцкому откроют в центре Петербурга

Подавший в отставку глава Владивостока назначил исполняющего обязанности мэра

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179035485738293', params: { p1: 'byuei', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');