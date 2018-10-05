Памятный знак Владимиру Высоцкому откроют в центре Петербурга

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Памятный знак артисту Владимиру Высоцкому откроют 7 октября на стене одного из корпусов Российского государственного педагогического университета имени Герцена в Петербурге, сообщает пресс-служба вуза.

"Петербург - знаковое место для Высоцкого. Его первый публичный концерт состоялся в 1967 году в Ленинграде. Однако до сих пор в городе не было установлено ни одной мемориальной доски или памятника. Установка памятного знака - общественная инициатива, поддержанная администрацией РГПУ им. А.И.Герцена. В ближайших планах - открыть в университете студенческий клуб авторской песни имени Высоцкого", - говорится в пресс-релизе.

Авторами проекта выступили общественный деятель Олег Демичев и скульптор Лариса Петрова. Памятный знак выполнен в виде бронзового барельефа размером 120 на 80 см.

Для участия в торжественном открытии приглашены напарник по связке и дублер Высоцкого в фильме "Вертикаль" Юрий Вебер и дублер из фильма "Вертикаль" альпинистка Светлана Лепко. На открытии прозвучат песни Высоцкого.