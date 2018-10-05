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Культура

Олег Меньшиков представит "Макбета" с актерами-мужчинами

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Олег Меньшиков в ноябре представит в театре Ермоловой "Макбета", где, как в шекспировском театре, все женские роли исполнят актеры-мужчины, а актрисы будут заняты только в хореографических сценах.

Предполагалось, что премьера "Макбета" состоится два года назад, однако она была перенесена, так как, по словам Меньшикова, "молодые режиссеры оказались совершенно беспомощны перед этим материалом".

"Макбет" - это спектакль, работа над которым началась давно. Но за какое-то время до премьеры я не закрыл, а остановил репетиции. Через какое-то время я приступил к репетициям сам. Вначале думал, что смогу быстро справиться с материалом, но потом выяснилось, что с Шекспиром быстро не бывает. Через какое-то время работа продолжилась, мы занимались поиском устраивающего нас перевода, созданием новой сценической композиции. "Макбет" – это мой личный вызов себе", - привели слова Меньшикова журналистам в пресс-службе театра в пятницу.

В спектакле, помимо худрука театра и режиссера постановки Меньшикова, сыграют Георгий Назаренко, Никита Татаренков, Филипп Ершов, Алексей Каничев и другие. Премьерные спектакли намечены на 3, 4, 20 и 21 ноября. Также в спектакле примет участие Духовой оркестр Олега Меньшикова.

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Теги: Олег Меньшиков
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