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Культура

Директор Херсонеса уволилась и вернется на работу в музей во Владимире

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Светлана Мельникова покинула пост директора государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический" (Севастополь) и возглавит Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Об этом сообщила пресс-служба севастопольского учреждения.

"В соответствии с приказом министерства культуры России Светлана Мельникова с 11 декабря 2018 года возглавит Владимиро-Суздальский музей-заповедник", - говорится в пресс-релизе.

Срок контракта Мельниковой в Севастополе истекал в июне 2019 года. Она возглавила Херсонес в конце июня 2016 года. Ранее, в 2010-2016 годах, руководила Владимиро-Суздальским музеем.

"Сотрудники и ветераны Владимиро-Суздальского музея-заповедника, общественность города Владимира обратились к министру культуры Российской Федерации с просьбой назначить меня на должность директора этого, родного для меня музея. И такое решение было принято", - приводятся в сообщении слова Мельниковой.

Исполняющей обязанности музея "Херсонес Таврический" назначена Елена Морозова - первый заместитель директора.

Херсонес - археологический памятник на юге России, основанный около 422/421 годов до н.э. и существовавший непрерывно более 15-ти веков.

"Херсонес Таврический" указом президента РФ Владимира Путина от 7 декабря 2015 года отнесен к особо ценным объектам культурного наследия народов России.

В состав учреждения входят средневековые крепости, древнее городище, участки уникальной сельскохозяйственной округи. В 2013 году заповедник был внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Корсуни (Херсонесе), согласно наиболее распространенной версии, в 988 году крестился князь Владимир.

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Теги: Херсонес Таврический, Светлана Мельникова
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