Главные новости
В РоссииИсточник допустил, что итоги исследований в связи с дыркой на "Союзе МС-09 засекретятВ РоссииМинздрав РФ начал готовить закон о запрете продажи крепкого алкоголя до 21 годаВ РоссииЧисло заключенных снизилось до исторического минимума в постсоветской России
Культура

Прах Битова захоронят на Шуваловском кладбище Петербурга 22 декабря

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Прах писателя Андрея Битова захоронят на Шуваловском кладбище Петербурга 22 декабря. Об этом сообщил председатель Союза писателей северной столицы Валерий Попов "Интерфаксу" в пятницу.

"Здесь похоронены его мама и папа. Церемония пройдет утром, на ней будут присутствовать только родственники", - сказал Попов.

По его словам, в тот же день в 16:00 состоится памятный вечер, посвященный Битову. Он пройдет в Музее Набокова. "Соберутся все, кто его знал и любил", - отметил писатель.

Битов скончался в больнице в Москве после продолжительной болезни 3 декабря. Ему был 81 год. Прощание с писателем прошло в столице 7 декабря.

Битов - российский писатель, один из основоположников постмодернизма в русской литературе, родился 27 мая 1937 в Ленинграде. Почетный член Российской академии художеств. Писать начал в 1956 году. C 1965 года - член Союза писателей СССР.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Андрей Битов

Новости по теме

Культура
Самые обсуждаемые кинопремьеры неделиСамые обсуждаемые кинопремьеры недели
В лидерах - две фантастические ленты и мультфильм про Человека-паукаПодробнее
 "Богемская рапсодия" стала самой популярной композицией XX века на стриминговых сервисах"Богемская рапсодия" стала самой популярной композицией XX века на стриминговых сервисах
Пользователи Spotify, Apple Music и YouTube прослушали ее 1,6 млрд разПодробнее
 "Свечения" искусства в дни Хануки"Свечения" искусства в дни Хануки
Галерея "Триумф" представила выставку современных художников из Израиля в рамках первого ханукального фестиваля "Shine Bright"Подробнее
 Самые обсуждаемые кинопремьеры неделиСамые обсуждаемые кинопремьеры недели
Фэнтези "Щелкунчик и четыре королевства", психологический триллер фон Триера и "Заповедник" с БезруковымПодробнее
"Яндекс.Музыка" подвела итоги 2018 года"Яндекс.Музыка" подвела итоги 2018 года
По данным сервиса, в России наметился тренд на русскоязычных исполнителейПодробнее
 Названы лауреаты "Большой книги" за 2018 годНазваны лауреаты "Большой книги" за 2018 год
Первое место заняла Мария Степанова с романом "Памяти памяти"Подробнее
 Эдуард Бояков назначен худруком МХАТа имени ГорькогоЭдуард Бояков назначен худруком МХАТа имени Горького
Для Татьяны Дорониной, возглавлявшей театр с 1987 года, введена должность президентаПодробнее
 Умер писатель Андрей БитовУмер писатель Андрей Битов
Писатель скончался в Москве на 82-м году жизниПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 13 декабря6 фото
13 декабря
Фотохроника 13 декабря
Крушение скоростного поезда в Анкаре6 фото
13 декабря
Крушение скоростного поезда в Анкаре
Лучшие фото недели10 фото
07 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииИсточник допустил, что итоги исследований в связи с дыркой на "Союзе МС-09 засекретятВ РоссииМинздрав РФ начал готовить закон о запрете продажи крепкого алкоголя до 21 годаВ РоссииЧисло заключенных снизилось до исторического минимума в постсоветской РоссииВ миреУбивший трех человек в Страсбурге мужчина ликвидированВ миреРоссия и Китай в СБ ООН воздержались при голосовании по резолюции о помощи СирииВ миреРебенок из Гватемалы умер после ареста пограничным патрулем США

Лукашенко обвинил Россию в нарушении договоренностей по ценам на газ

В США в 2018 году казнили менее 30 человек

Взрыв газа разрушил три этажа в пятиэтажке в украинском Фастове

Скульптуры рыб вернули на фасад павильона "Биология" на ВДНХ спустя 50 лет

В котельные на севере Карелии завезли топливо и сняли режим ЧС

"ВТБ Капитал" назвал "Яндекс" бенефициаром роста тарифа на парковку в центре Москвы

Минздрав РФ начал готовить закон о запрете продажи крепкого алкоголя до 21 года

Минздрав РФ начал готовить закон о запрете продажи крепкого алкоголя до 21 годаПроведенный ранее опрос ВЦИОМ показал, что эту идею одобряют 78% россиян Подробнее

Завод "Электроцинк" во Владикавказе закроют после пожара

Российский турист скончался в аэропорту Гоа от сердечного приступа

Источник допустил, что итоги исследований в связи с дыркой на "Союзе МС-09 засекретят

Источник допустил, что итоги исследований в связи с дыркой на "Союзе МС-09 засекретятПричины появления отверстия в обшивке бытового отсека корабля должны стать известны перед Новым годом Подробнее

Сенат США принял резолюцию об ответственности саудовского кронпринца за убийство Хашкаджи

Дональд Трамп уже пообещал наложить на нее вето Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179035485738293', params: { p1: 'byuei', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');