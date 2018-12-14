Прах Битова захоронят на Шуваловском кладбище Петербурга 22 декабря

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Прах писателя Андрея Битова захоронят на Шуваловском кладбище Петербурга 22 декабря. Об этом сообщил председатель Союза писателей северной столицы Валерий Попов "Интерфаксу" в пятницу.

"Здесь похоронены его мама и папа. Церемония пройдет утром, на ней будут присутствовать только родственники", - сказал Попов.

По его словам, в тот же день в 16:00 состоится памятный вечер, посвященный Битову. Он пройдет в Музее Набокова. "Соберутся все, кто его знал и любил", - отметил писатель.

Битов скончался в больнице в Москве после продолжительной болезни 3 декабря. Ему был 81 год. Прощание с писателем прошло в столице 7 декабря.

Битов - российский писатель, один из основоположников постмодернизма в русской литературе, родился 27 мая 1937 в Ленинграде. Почетный член Российской академии художеств. Писать начал в 1956 году. C 1965 года - член Союза писателей СССР.