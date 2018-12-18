"Собибор" Хабенского не вошел в шорт-лист номинантов на "Оскар"

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Американская киноакадемия объявила шорт-лист претендентов на премию "Оскар" в девяти категориях, включая номинацию "Лучший фильм на иностранном языке".
В него не вошла картина Константина Хабенского "Собибор", которая снята по мотивам книги Ильи Васильева "Александр Печерский: прорыв в бессмертие" и рассказывает о том, как в октябре 1943 года заключенные нацистского лагеря "Собибор" во главе с лейтенантом Красной армии Александром Печерским поднимают восстание - единственное в истории успешное восстание в лагере смерти.
За победу в этой категории поборется казахстанский фильм "Айка". Он будет соперничать с претендентами из Японии, Колумбии, Дании, Ливана, Польши, Южной Кореи, Германии и Мексики.
#Oscars Best Foreign Language film shortlist entries include #Burning, #Roma, #Shoplifters, and #ColdWar https://t.co/NFBlKbl5I6 pic.twitter.com/vOxuZ1nVuL— Variety (@Variety) December 17, 2018