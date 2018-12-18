Реставрация картины Репина "Иван Грозный" начнется лишь через год после нападения

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - К реставрации картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" реставраторы смогут приступить не раньше мая следующего года, пока идет подготовка, заявила главный хранитель музейных предметов Третьяковской галереи Татьяна Городкова.

"Если все будет хорошо, если этапы подготовки будут идти, как спланировали, а пока нет сбоев, сможем приступить к проведению реставрационных работ не раньше мая следующего года", - сказала Городкова на пресс-конференции в Москве во вторник.

По ее словам, в настоящее время идет сложная подготовка к реставрации. Так, к февралю планируется окончание работ по созданию отдельной реставрационной мастерской для картины, которая находится между депозитарием и залами основного здания галереи. К середине мая должны изготовить специальный стол для реставрации, который позволит безопасно проводить работы над картиной в горизонтальной и вертикальной плоскостях. В настоящее время картина лежит под защитным колпаком, работать над ней невозможно. Реставрационные работы будут вести реставраторы Третьяковской галереи. Городкова отметила, что в рамках реставрации эксперты будут вынуждены "передублировать картину".

Также разрабатывается план экспонирования картины в будущем, методы защиты, в том числе от вандалов, но пока "конкретного решения нет", сказала главный хранитель.

Она заявила, что о сроках окончания работ по реставрации пока сложно говорить, возможно, в следующем году они будут скорректированы, но "утвержденная программа, работы по возврату картины в экспозицию имеет временные рамки, определены до конца 2020 года".

Также Городкова сказала, что весь проект профинансирован спонсором, это "значительная сумма", но не захотела озвучивать конкретные цифры.

Руководитель пресс-службы Третьяковской галереи Анна Котляр сообщила, что пока к картине нет доступа никому, кроме тех, кто имеет отношение к реставрационной и исследовательской работе.

Завотделом комплексных исследований Юлиан Халтурин рассказал, что уже выполнено химическое (ИК-спектроскопия) и рентгенографическое исследования картины, которые позволили увидеть направления мазка, этапы нанесения краски и другое. Было также исследовано восемь других картин Репина, близких по дате "Ивану Грозному", "чтобы расширить охват данных", сказал Халтурин.

Сложность восстановления в том, что картина большая, и горизонтально реставраторы с ней работать не смогут. Кроме того, повреждена центральная часть холста, изображающая царя и царевича. Однако повреждения могли бы быть ещё более обширными, если бы не закрепленный сзади картины щит, самортизировавший удар, отметил Халтурин.

Он сообщил, что планируется провести также поляризационную микроскопию, Раман-спектроскопию, газовую хроматографию.

Картина была повреждена 25 мая этого года. Был задержан приехавший из Воронежской области Игорь Подпорин, который, как предполагается, металлическим ограждением разбил стекло картины и повредил полотно. Против него возбуждено уголовное дело.

Холст оказался разодран в трех местах, пострадала авторская рама.