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Культура

Российская анимация за год удвоила кассовые сборы в Китае

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В Минкультуры РФ отметили особую популярность российской анимации в Китае, где у нее почти в два раза выросла зрительская аудитория и кассовые сборы.

"Мы рассчитываем, что анимация будет одним из драйверов развития российской кинематографии в принципе. Хотел бы обратить на успехи на китайском направлении", - сказал замминистра культуры Павел Степанов во вторник на заседании коллегии Минкультуры.

Как следует из динамики проката российских анимационных фильмов в Китае, представленной в материалах презентации коллегии, в 2017 году их посмотрело порядка 1,3 млн человек, а в 2018 году - 2,3 млн человек.

Кассовые сборы также выросли - с $6,3 до $11,6 млн.

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Теги: Минкультуры РФ, Китай
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