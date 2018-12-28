В московском кинотеатре "Иллюзион" появятся еще два зала

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Московский кинотеатр "Иллюзион" станет трехзальным, в 2019 году в нем появится лекционная программа, посвященная историческим и документальным фильмам.

"Мы хотим сделать там трехзальный кинотеатр. Будут два небольших и один большой зал. Любой человек, который интересуется кино, сможет там найти что-то для себя. Плюс он уже работает в круглосуточном режиме, а с появлением еще двух залов это станет системой", - сказал министр культуры РФ Владимир Мединский журналистам в пятницу.

Он сообщил, что в кинотеатре появится новая программа, посвященная истории и документальным картинам.

"Это кинотеатр, который носит просветительский характер. Там можно смотреть фильмы на всех носителях - плёнке, видеокассетах, на всем чем угодно. Там показывается современное российское и зарубежное кино, но много и образовательных программ. Со следующего года мы запускаем лекционную программу "Исторические и документальные фильмы". Там будут встречи с историками, кинематографистами, показ, в том числе, документального кино", - продолжил Мединский.

В августе "Иллюзион" был открыт после ремонта. Изменениям были подвергнуты интерьеры, фойе, кинозал. Благодаря этому в репертуаре появились архивные фильмы, редкие и уникальные кинонаходки из коллекции Госфильмофонда, современное авторское кино, ленты на языке оригинала.

Исторически-охранные части интерьера изменениям не подвергались.

"Иллюзион" находится в одной из знаменитых сталинских высоток на Котельнической набережной.

Кинотеатр был открыт 18 марта 1966 года на месте бывшего кинотеатра "Знамя" специально для демонстрации фильмов Госфильмофонда. Фильмом-премьерой стал "Броненосец "Потемкин" Сергея Эйзенштейна, вторым - "Огни большого города" с Чарли Чаплином.

За историю кинотеатра здесь выступали режиссеры Акира Куросава, Сидни Поллак, Джузеппе де Сантис, Жанна Моро, Джульетта Мазина, Хуан Антонио Бардем, Радж Капур и многие другие.