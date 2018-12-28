Умер израильский писатель Амос Оз

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Известный израильский писатель и журналист Амос Оз скончался в пятницу в возрасте 79 лет, сообщает Associated Press.

"Мой любимый отец только что скончался от рака после резкого ухудшения состояния", - цитирует газета Times of Israel дочь писателя Фания Оз-Зальцбергер.

Оз был одним из самых известных и читаемых авторов в Израиле. Его книги были переведены на 45 языков, в том числе на русский.

Оз был лауреатом премии Израиля - самой престижной премии страны, эксперты неоднократно называли его вероятным кандидатом на получение Нобелевской премии.

Наиболее известные произведения Оза - "Повесть о любви и тьме", "Черный ящик" и "Иуда".