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Культура

Правительство нашло способ передать "Роснефти" дворец Романовых

Предполагается, что нефтяная компания за свой счет отреставрирует разрушающийся Ропшинский дворец, который находится под Петербургом

Правительство нашло способ передать "Роснефти" дворец Романовых
Вид на обрушившийся фасад Ропшинского дворца
Фото: Светлана Холявчук, Интерпресс/ТАСС

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Госдума в январе планирует рассмотреть в первом чтении законопроект, который позволяет распространить механизм концессии и государственно-частного партнерства (ГЧП) на ряд памятников истории и культуры. Это, в частности, позволит передать "Роснефти" бывший дворец Романовых (Ропшинский дворец) для реставрации за счет нефтяной компании.

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Документ был внесен правительством в Госдуму в конце ноября 2018 г., на данный момент идет его обсуждение в комитетах нижней платы парламента.

"К разработке законопроекта нас сподвигла необходимость - мы не скрываем этого - спасения очень знакового для России и самого крупного из руинированных объектов культурного наследия нашей страны - дворцово-паркового ансамбля "Ропша", - сообщила, представляя законопроект на заседании комитета Госдумы по собственности, замглавы министерства культуры РФ Алла Манилова.

По ее словам, реставрация ансамбля "Ропша" обошлась бы бюджету в более чем 5 млрд рублей. "С 2012 года мы искали подступы к этому решению и, слава богу, что в итоге многих и многих переговоров, в том числе с крупнейшими нашими компаниями, "Роснефть" выразила готовность вложить средства", - сказала замминистра. "Этот проект - "пионер", кроме того, что он самый крупный (среди потенциальных проектов такого рода - ИФ). Чтобы осуществить такой уникальный проект, необходимо внести изменения в федеральный закон о концессионных соглашениях и в ФЗ о государственно-частном партнёрстве", - сказала Манилова.

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Согласно действующей редакции законов о концессиях и ГЧП бизнесу могут быть переданы объекты культуры. Внесенные поправки подразумевают передачу в концессию или в рамках ГЧП объектов культурного наследия (памятники истории и культуры), которые находятся в неудовлетворительном состоянии.

"Нам необходимо вот эту группу "Объекты культурного наследия" сделать самостоятельной группой в концессионном соглашении. Не "погружённой" в объекты культуры со всеми обременениями и с главным обременением - сохранение функционала, а отдельной. Вот в этом, если очистить от лишних слов, в этом и заключается суть наших новелл, поскольку иное для инвесторов неинтересно, это совершенно понятно", - уточнила замминистра.

Она подчеркнула, что в перечень объектов концессионных соглашений и объектов ГЧП будут включены только те объекты культурного наследия (ОКН), которые находятся в неудовлетворительном состоянии, а, значит, требуют скорейшего спасения, что позволит защитить интересы государства и не допустить передачу по концессионному соглашению объектов, не находящихся в неудовлетворительном состоянии. "После восстановления разрушенные ОКН откроют свои двери для всех желающих обязательно, так как концессионер обязан будет обеспечивать доступ граждан к объекту, иное не дано. Другой вопрос, что формы такого доступа будут условиями концессионного соглашения, но они обязаны быть, иное, еще раз повторяю, невозможно", - подчеркнула замминистра.

Ропшинский дворец - бывший дворец Романовых, входит в состав памятника всемирного наследия "Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников". Дворец, пребывающий в разрушенном состоянии, ведет свою историю от усадьбы, устроенной Петром I. Строительство усадьбы началось в 1725 году. Спустя годы по поручению Елизаветы Петровны по проекту архитектора Растрелли был создан комплекс построек, обустроены Нижний и Верхний сады.

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Теги: Петербург, Роснефть, Ропшинский дворец, Госдума

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