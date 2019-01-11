Правительство нашло способ передать "Роснефти" дворец Романовых

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Госдума в январе планирует рассмотреть в первом чтении законопроект, который позволяет распространить механизм концессии и государственно-частного партнерства (ГЧП) на ряд памятников истории и культуры. Это, в частности, позволит передать "Роснефти" бывший дворец Романовых (Ропшинский дворец) для реставрации за счет нефтяной компании.

Документ был внесен правительством в Госдуму в конце ноября 2018 г., на данный момент идет его обсуждение в комитетах нижней платы парламента.

"К разработке законопроекта нас сподвигла необходимость - мы не скрываем этого - спасения очень знакового для России и самого крупного из руинированных объектов культурного наследия нашей страны - дворцово-паркового ансамбля "Ропша", - сообщила, представляя законопроект на заседании комитета Госдумы по собственности, замглавы министерства культуры РФ Алла Манилова.

По ее словам, реставрация ансамбля "Ропша" обошлась бы бюджету в более чем 5 млрд рублей. "С 2012 года мы искали подступы к этому решению и, слава богу, что в итоге многих и многих переговоров, в том числе с крупнейшими нашими компаниями, "Роснефть" выразила готовность вложить средства", - сказала замминистра. "Этот проект - "пионер", кроме того, что он самый крупный (среди потенциальных проектов такого рода - ИФ). Чтобы осуществить такой уникальный проект, необходимо внести изменения в федеральный закон о концессионных соглашениях и в ФЗ о государственно-частном партнёрстве", - сказала Манилова.

Как изменить законы

Согласно действующей редакции законов о концессиях и ГЧП бизнесу могут быть переданы объекты культуры. Внесенные поправки подразумевают передачу в концессию или в рамках ГЧП объектов культурного наследия (памятники истории и культуры), которые находятся в неудовлетворительном состоянии.

"Нам необходимо вот эту группу "Объекты культурного наследия" сделать самостоятельной группой в концессионном соглашении. Не "погружённой" в объекты культуры со всеми обременениями и с главным обременением - сохранение функционала, а отдельной. Вот в этом, если очистить от лишних слов, в этом и заключается суть наших новелл, поскольку иное для инвесторов неинтересно, это совершенно понятно", - уточнила замминистра.

Она подчеркнула, что в перечень объектов концессионных соглашений и объектов ГЧП будут включены только те объекты культурного наследия (ОКН), которые находятся в неудовлетворительном состоянии, а, значит, требуют скорейшего спасения, что позволит защитить интересы государства и не допустить передачу по концессионному соглашению объектов, не находящихся в неудовлетворительном состоянии. "После восстановления разрушенные ОКН откроют свои двери для всех желающих обязательно, так как концессионер обязан будет обеспечивать доступ граждан к объекту, иное не дано. Другой вопрос, что формы такого доступа будут условиями концессионного соглашения, но они обязаны быть, иное, еще раз повторяю, невозможно", - подчеркнула замминистра.