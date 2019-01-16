Татарский певец Ильгам Шакиров умер на 84-м году жизни

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Народный артист РФ, певец Ильгам Шакиров скончался на 84-м году жизни в среду.

"Ушел из жизни выдающийся татарский певец Ильгам Шакиров. Татарская музыкальная общественность понесла невосполнимую утрату", - сообщает пресс-служба Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая.

Вся творческая жизнь Шакирова связана с государственной филармонией имени Тукая, куда он пришел в 1960 году после окончания Казанской государственной консерватории солистом эстрады, отметили в пресс-службе.

По данным местных СМИ, Шакиров был удостоен звания народного артиста Республики Татарстан и Российской Федерации, является лауреатом Государственной премии Республики Татарстан имени Тукая.

Его называли "татарским соловьем" и "золотым голосом" татарской сцены. Он исполнял фольклор, классику и эстрадные песни. В репертуаре певца были казахские, узбекские, азербайджанские, каракалпакские и башкирские песни.