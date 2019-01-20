Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая венчались в Пскове

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Режиссер Андрей Кончаловский и его супруга - актриса театра и кино, телеведущая - Юлия Высоцкая венчались в воскресенье в Пскове.

Как передал корреспондент "Интерфакса", церемония прошла в Троицком соборе. Обряд венчания совершил митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

На венчании присутствовал узкий круг близких и друзей Кончаловского и Высоцкой, в частности брат Кончаловского - режиссер Никита Михалков.

81-летний Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая (1973) женаты с 1998 года по настоящее время. У них двое детей.