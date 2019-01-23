Что нового, BRAFA

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Брюссельская ярмарка искусства BRAFA начинает календарь арт-года и дает старт тенденциям рынка, которым будут следовать и развивать TEFAF (The European Fine Art Fair - Maastricht), Frieze Masters и Masterpiece в Лондоне, La Biennale Paris и другие. В нынешнем издании ярмарки, которое пройдет в 64-й раз, с 26 января по 3 февраля, впервые примет участие Россия.

История вопроса

За свою историю арт-смотр существенно трансформировался. Самый первый показ состоялся в 1956 году в небольшом зале "Арлекин" на брюссельской авеню Луизы, но буквально сразу ярмарка стала пользоваться популярностью у коллекционеров и ценителей искусства. Из-за того, что принимать в ней участие хотело все большее количество арт-дилеров, смотр перебрался под крышу Дворца Изящных Искусств, а затем в редкий образец индустриального архитектурного наследия Бельгии - комплекс Tour&Taxis общей площадью 45 гектаров. Таким образом, смотр расширился с 20 бельгийских антикваров-участников до более 130 участников со всего земного шара, став международным событием на мировой арт-сцене и снискав славу надежного индикатора рынка.

Тенденции и течения

Гости ярмарки традиционно откроют для себя более 20 различных областей и направлений - от археологии, мебели, произведений из стекла и фарфора до актуального искусства, комиксов, ювелирных и серебряных изделий и многого другого.

Ярмарка стремится не просто искать новую аудиторию, но и оставаться внимательной к течениям в искусстве, при этом ужесточая критерии отбора галерей и произведений. Как отмечает президент ярмарки Харольд Т'Kинт де Рооденбеке, руководство смотра представляет не только классическое, но и современное искусство, становясь, по сути, универсальной ярмаркой. В связи с таким широким подходом смотр формирует внушительный пул уважаемых галерей современного и актуального искусства, поддерживая баланс в отношении к другим эпохам. Примером могут служить Gladstone или Baronian, сделавшие себе имя на произведениях модернизма, современного искусства.

Albert Baronian Gallery Фото: пресс-служба BRAFA

Кроме того, BRAFA следит за тенденциями по составлению коллекций и отражает на своих стендах популярное течение так называемого перекрестного коллекционирования, при котором между собой перекликаются работы разных времен и стилей.

Благодаря этому, известные только знатокам области становятся более открытыми для новой публики. Таким образом, дилеры находят способы показать ставшую уже классической археологию или африканское искусство с другой стороны и развеять разнообразные предубеждения публики. Примером может служить развитие темы коллекционирования кабинетов редкостей - от традиционных до современных интерпретаций. На BRAFA публике представят новое прочтение кунсткамеры как произведения искусства. Симбиоз коллекций экзотических и драгоценных предметов, минералов разных временных эпох в одном пространстве позволяет иначе взглянуть на кабинет редкостей. Как отмечают эксперты, в этом направлении у России имеется значительный потенциал.

Российское присутствие

Отечественное искусство и раньше было представлено на BRAFA, однако на нынешнем смотре Россия, а именно галерея "Эритаж", официально фигурирует в списке участников.

Президент BRAFA рассказал "Интерфаксу", что смотр всегда рад приглашать новых участников ярмарки, поскольку "они привносят нотку свежести". "Для нас также важно представлять палитру искусства на любой вкус, укрепляя позиции BRAFA в тех областях, где необходимо. Галерея "Эритаж" отвечает всем критериям, а качество ее экспонатов совершенно потрясающее", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь создательница галереи Кристина Краснянская сообщила "Интерфаксу", что при подготовке к участию в BRAFA она и ее коллеги решили сделать ставку на том, что было бы понятно западному зрителю. "Нами было решено выбрать тему пропаганды, агитационные вещи разных периодов. Это связано отчасти и с тем, что тема агитационных фарфоров, лаков хорошо известна за рубежом. Мы же решили пойти дальше и показать агитацию через мебель, стекло", - пояснила она.

Таким образом, для стенда галереи были выбраны лампа, созданная ко Всемирному фестивалю молодёжи и студентов 1957 года работы Владимира Богатырёва и Галины Столбовой; парные фарфоровые вазы "Космос" Кировского завода с портретами Юрия Гагарина и Константина Циолковского, ширма, изготовленная в 1934 году в детской военно-трудовой коммуне "Леноблоно" и ряд других экспонатов.

Галерея "Эритаж" Фото: пресс-служба BRAFA

Раритетные сокровища

Участники ярмарок искусства часто предпочитают не разглашать стоимость выставляемых произведений. Однако иногда такая информация становится достоянием общественности.

Одним из самых дорогих экспонатов ярмарки станет полотно бельгийского сюрреалиста Поля Дельво "Балкон", изображающая двух женщин, стоящих друг напротив друга. Представленная галереей Stern Pissarro, она оценивается примерно в 3 млн евро.

Итальянская галерея Theatrum Mundi выставит на своем стенде скафандр, который носил Бен Аффлек в фильме "Армагеддон" 1998 года, а также скафандр "Сокол-КВ2" советского космонавта Леонида Кизима. Он использовался во время полета космонавта во время его миссии в качестве командира на космическом корабле "Союз Т-10" в 1984 году. Экспонат оценивается в 110 тыс евро. А эстимейт стула "Спутник", дизайн которого вдохновил первый искусственный спутник, запущенный в космос СССР в 1957 году, составляет 3 тыс евро.

Любители космоса также заинтересуются частью железного Сихотэ-Алинского метеорита, который упал в Приморском крае в 1947 году (галерея ArtAncient). Он входит в десятку крупнейших метеоритов мира, а его фрагменты хранятся в ряде российских музеев. Он оценивается в 118 тыс евро.

Мюнхенская Гадерея Röbbig München, признанный во всем мире эксперт по немецкому фарфору XVIII века, покажет ряд выдающихся мейсенских произведений. Среди них выделяются "Панталоне и Коломбина" (в стиле комедии дель арте, датируется примерно 1742-45 годом и оценивается в 120-140 тыс евро) и скульптура католического святого Яна Непомуцкого 1734 года (330-350 тыс евро).