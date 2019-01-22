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В Мытищах учредили театральную премию

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Премию имени народного артиста России, худрука театра кукол "Огниво" Станислава Железкина учредили в Мытищах, сообщает пресс-служба местной администрации.

Премию будут вручать ежегодно с целью поощрения талантливых театральных авторов и актеров.

Железкин в 1992 году организовал Мытищинский городской муниципальный театр кукол "Огниво", в котором проработал до своей смерти в 2017 году. До этого работал актером в театрах кукол Волгограда, Краснодара, Тюмени, Ярославля. За свою карьеру исполнил более 200 ролей и поставил более 70 спектаклей в республиканских и областных театрах кукол. Народный артист России, почетный гражданин Мытищинского района.

Театр "Огниво" является лауреатом ряда профессиональных наград и премий, в том числе - премии "Золотая маска".

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