В Москве скончался кинооператор Валерий Никонов

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Ушел из жизни заслуженный деятель искусств РФ, кинооператор Центральной студии документальных фильмов Валерий Никонов, сообщили в среду в Союзе кинематографистов РФ.

"Долгие годы, борясь с болезнью, находясь на аппарате искусственного дыхания, Валерий Владимирович находил силы поддерживать связь с Гильдией кинооператоров. Давал советы, участвовал в обсуждении памятника фронтовым кинооператорам... Переписка, общение с ним, человеком, обладающим такой жаждой жизни и любви к жизни, мужественного терпения была источником и нашего вдохновения", - говорится в сообщении, размещенном на сайте организации.

Никонов скончался 22 января.

За операторские работы Никонов был награжден многочисленными призами отечественных и зарубежных кинофестивалей. Являлся обладателем приза Международной ассоциации телевидения "За мастерство в видеопроизводстве", был номинирован на премию американского телевидения "ЭММИ", уточнили в Союзе кинематографистов.

"Прощание состоится в ритуальном зале ЦКБ 25 января в 12:00 по улице Маршала Тимошенко, 25", - добавили в Союзе.

Никонов родился 3 февраля 1942 года в Москве. В 1973 году окончил операторский факультет ВГИКа. Являлся оператором Центральной студии документальных фильмов (1972-1993), затем проработал оператором Российской центральной киновидеостудии хроникально-документальных и учебных фильмов (1994-1996).

Был главным оператором телеканала "Доверие" (Москва). С 1996 по 2007 гг. являлся консультантом отдела Департамента массовых коммуникаций, культуры и образования аппарата правительства Российской Федерации.

Снял более 100 полнометражных и короткометражных документальных фильмов.