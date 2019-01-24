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Культура

Из Исторического музея пропала икона "Богоматерь Шуйская-Смоленская"

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Икона "Богоматерь Шуйская-Смоленская" пропала из фондохранилища Государственного исторического музея, проводится проверка, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"Заявление поступило в среду от службы безопасности музея. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов установили, что икона не была выставлена на выставке в декабре, так как она отсутствует в фондохранилище", - сказал собеседник агентства.

Ответственные лица не смогли объяснить отсутствие иконы в фондохранилище, добавил источник. Начата проверка.

"Интерфакс" не располагает комментариями музея и правоохранительных органов по этому поводу.

Как сообщается на сайте музея, написанная в Вологде икона датируется второй половиной XVI в.

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Теги: Государственный исторический музей
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