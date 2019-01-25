"Зеленая книга": чёрный, белый, золотой

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В российский прокат выходит пронзительный фильм "Зеленая книга" о том, как первый чернокожий выпускник Ленинградской консерватории и его водитель-вышибала из Бронкса отправляются на юг США во времена расовой сегрегации.

Фильм Питера Фаррелли уже получил три "Золотых глобуса", премию продюсеров и множество других наград. Посмотревшие картину американские зрители заливаются соловьем, расхваливая ее на все лады, а родственники прототипов главных героев ломают копья, подвергая нападкам авторов за искажение фактов.

История основана на реальных событиях - музыкант-виртуоз Дон Ширли (Махершала Али) нанимает водителя Тони Валлелонга по прозвищу Болтун (Вигго Мортенсен) и отправляется в турне на юг консервативных Штатов.

Уже здесь сталкиваются два параллельных мира. Тони-болтун умеет уговорить любого, он вхож во все подпольные группировки Нью-Йорка, но держится от криминала в стороне. Он любит свою жену и детей, всю свою большую итальянскую семью, поесть и поговорить. Работяга, который не слишком жалует негров, но с доброй душой.

С другой стороны, Дон Ширли, эстет и денди, любитель изысканных коктейлей и роялей первого класса. Живущий в квартире над Карнеги-холл, учившийся у мастеров в Ленинградской консерватории и склонный взвешивать каждое свое слово.

Но вот клуб, в котором работает Тони, закрывается, и он вынужден искать новую работу. Благодаря связям, ему подбрасывают денежную, но сомнительную "халтуру" - в качестве водителя, а также ассистента и телохранителя сопровождать Дона Ширли в поездке на юг страны. Оказывается, что достопочтенный музыкант - мало того, что "баклажан" (как в Бронксе величают негров), так еще и едет туда, где представители его расы все еще возделывают хлопок на полях, ходят в отдельные от белых туалеты и не могут ужинать вместе с бледнолицыми в одном зале.

Перед поездкой представители звукозаписывающей компании недвусмысленно вручают Тони "Зеленую книгу". Оказывается, это самый настоящий путеводитель для чернокожих со списком мест, где им можно безопасно останавливаться на ночлег, беспрепятственно пользоваться сервисами или автозаправочными станциями.

То, что речь в картине идет про реальных людей, а история не является вымыслом в полном смысле слова, только лишь подтверждает утверждение о "безумном, безумном мире". Не так просто представить, что, несмотря на утопичность происходящего, такие ситуации были возможны несколько десятков лет назад в политкорректной Америке.

Конечно же, из этой поездки оба героя вернутся другими людьми. Выясняется, что простоватый на первый взгляд Тони может понять силу искусства и проникнутся музыкальным мастерством своего босса. А Дон Ширли, несмотря на свое положение в нью-йоркском обществе, вовсе не так близок к представителям своего народа. "Как ты Арету Франклин и Литл Ричрада не слышал?" - возмущается Тони.

Но благодаря силе музыки белый человек понимает глубину одиночества черного. При этом Дон Ширли с сожалением отмечает, что таланта недостаточно, чтобы изменить людей - полицейских юга, готовых задержать его без причины, или дворецкого, отправляющего музыканта справлять нужду буквально в саду, а не в особняке, где тот выступает.

Но как бы ни казалось на первый взгляд, все же "Зеленая книга" фильм не про угнетение чернокожего населения и уроки прошлого, а о том, что надо быть человечнее и всегда сохранять достоинство. Не мыслить категориями "в этих краях так устроено", а уметь взглянуть на ситуацию с другой стороны.