Медведев призвал разобраться в вопросе об авторских отчислениях при студенческих постановках

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает необходимым разобраться с отчислениями за авторские права при постановках студенческих спектаклей.

Глава правительства в День студента посетил учебный театр ГИТИСа. Преподаватели вуза рассказали, что испытывают сложности с авторскими правами при подготовке студенческих спектаклей, которые не являются коммерческими проектами, однако им приходится платить немалые деньги за использованные произведения.

"Тут, конечно, есть нормы более новые и более старые, но в принципе, насколько я помню, правила были следующие: если речь идет о публичном исполнении, некоммерческом, для учебных целей, то по нашему авторскому праву, по нашему законодательству, за такое исполнение никогда вознаграждение авторское не взымалось", - сказал Медведев.

Глава правительства отметил, что данная ситуация требует уточнения.

"Если вы берете какие-то средства (со зрителей - ИФ), то это видимо уже пограничная ситуация, это видимо дает тогда им основания (для взимания платы - ИФ)", - пояснил Медведев. "Вот с этим надо разобраться", - сказал премьер. Он отметил, что данную ситуацию надо описать более точно.