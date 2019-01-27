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Саксофонистка Кэнди Далфер выступит в апреле в Москве

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Популярная нидерландская саксофонистка Кэнди Далфер выступит вместе со своей группой 13 апреля в Московском международном доме музыки.

Как сообщают организаторы, последний год Далфер посвятила мировому турне в поддержку своего нового альбома "Together", лучшие треки из которого прозвучат на концерте в Москве.

Далфер выступает в стилях smooth jazz, funk, R&B, бип-боп. Хиты в ее исполнении неоднократно входили в американские и европейские топ-чарты. Среди её партнёров по сцене были Бейонсе, Вэн Моррисон, Дэйв Стюарт, Лайонел Ричи, Чака Хан, Принц, Арета Франклин и другие.

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