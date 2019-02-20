Культура

Холст со словом "Простите" за подписью Горбачева ушел с молотка за 12 млн рублей

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Арт-провокация с автографом бывшего президента СССР Михаила Горбачева была продана в среду на торгах аукционного дома "12й стул" за 12 миллионов рублей.

"Арт-провокация "Горбачев. Простите" ушла с молотка за 12 миллионов рублей со 120-кратным превышением первоначальной цены", - рассказали в среду "Интерфаксу" в пресс-службе аукционного дома. Там добавили, что лот стартовал с суммы 100 тыс. рублей и был продан в результате 10-минутного торга, в котором участвовали зал, заочные и телефонные биддеры.

Отмечается, что новым владельцем стал анонимный телефонный покупатель. "Он заплатит, с учетом премии (процента аукционного дома - ИФ), 13,8 млн рублей", - пояснили в аукционном доме.

Лот представлял собой холст с автографом в левом нижнем углу: "М Горбачев / П СССР". Сверху расположилась надпись "Простите", сделанная художником Ивановым.

Теги: Михаил Горбачев

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Холст со словом "Простите" за подписью Горбачева ушел с молотка за 12 млн рублей

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