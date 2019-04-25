Найдено ранее неизвестное продолжение романа "Заводной апельсин"

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Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - В архивах английского писателя Энтони Берджесса найдено ранее неизвестное продолжение романа "Заводной апельсин" (A Clockwork Orange).

Как сообщает "Би-би-си", 200-страничный труд под рабочим названием A Clockwork Condition представляет собой сборник размышлений Берджеса на тему человеческой природы и различных тем, которые поднимаются в его знаменитом романе 1962 года.

Продолжение нашли среди документов писателя в его доме близ Рима, куда Берджесс переехал в начале 1970-х. После того, как дом был продан в 1993 году, архив был перевезен в Манчестер, где фонд наследия автора начал каталогизацию бумаг.

Незаконченное произведение знакомые с материалом эксперты описывают как "наполовину философские размышления, наполовину автобиографию". Сам писатель называет продолжение философской декларацией на тему природы современного человека, высказывая собственные опасения на тему влияния технологий - особенно кино, телевидения и медиа - на человечество.

В работе Берджесс также касается споров, которые вызвала экранизация "Заводного апельсина". Фильм Стэнли Кубрика 1971 года обвиняли в том, что он провоцирует насилие среди молодежи, и запрещали к показу в Великобритании. После смерти режиссера в 1999 году картина вновь вышла в британских кинотеатрах.

Также в продолжении английский писатель рассказывает, как он придумал необычное название. По его словам, в 1945 году, когда он только вернулся из армии, он услышал, как 80-летний посетитель лондонского паба заявил, что кто-то был безумен, как заводной апельсин. Берджесс пишет, что почти 20 лет ждал подходящего момента, чтобы использовать это словосочетание.

Профессор университета Манчестера Эндрю Бизуэлл отмечает, что писатель забросил работу над продолжением, когда понял, что он писатель-романист, а не философ. После этого он опубликовал короткую автобиографическую повесть "Завещание заводному миру".