Жена Павла Чухрая опровергла сообщения о его госпитализации

Режиссер Павел Чухрай Фото: ТАСС, Александр Щербак

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Информация СМИ о госпитализации режиссёра Павла Чухрая - "утка", сообщила "Интерфаксу" супруга режиссера.

"Информация в некоторых СМИ о госпитализации Павла Григорьевича совершенная "утка". Все в порядке, просто обычная аллергия на весеннее цветение. Неприятно, но не более того. Он поехал в больницу, поскольку вовремя не сделал соответствующие прививки, сейчас врачи ему помогают справиться с аллергией", - сообщила "Интерфаксу" жена режиссера.

Советский и российский кинорежиссёр, сценарист, народный артист РФ П.Чухрай родился в 1946 году. Он - руководитель секции режиссуры Российской Академии кинематографических искусств, член правления киностудии "Мосфильм", член Европейской Академии кино и телевидения.

Среди его киноработ - "Вор", "Классик", "Водитель для Веры", "Холодное танго" и другие.

Был номинирован на "Оскар", "Золотой глобус", "Золотой Орел", является лауреатом международных фестивалей.