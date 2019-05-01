Поиск

Жена Павла Чухрая опровергла сообщения о его госпитализации

Жена Павла Чухрая опровергла сообщения о его госпитализации
Режиссер Павел Чухрай
Фото: ТАСС, Александр Щербак

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Информация СМИ о госпитализации режиссёра Павла Чухрая - "утка", сообщила "Интерфаксу" супруга режиссера.

"Информация в некоторых СМИ о госпитализации Павла Григорьевича совершенная "утка". Все в порядке, просто обычная аллергия на весеннее цветение. Неприятно, но не более того. Он поехал в больницу, поскольку вовремя не сделал соответствующие прививки, сейчас врачи ему помогают справиться с аллергией", - сообщила "Интерфаксу" жена режиссера.

Советский и российский кинорежиссёр, сценарист, народный артист РФ П.Чухрай родился в 1946 году. Он - руководитель секции режиссуры Российской Академии кинематографических искусств, член правления киностудии "Мосфильм", член Европейской Академии кино и телевидения.

Среди его киноработ - "Вор", "Классик", "Водитель для Веры", "Холодное танго" и другие.

Был номинирован на "Оскар", "Золотой глобус", "Золотой Орел", является лауреатом международных фестивалей.

Павел Чухрай

Новости

Театр "У Никитских ворот" в Москве закрыли на три месяца

Повредивший картину Репина в Третьяковке получил 2,5 года колонии

Повредивший картину Репина в Третьяковке получил 2,5 года колонии

Лунгин представил нашумевшее "Братство" на московской премьере

Обвинение попросило три года колонии для вандала, повредившего картину Репина в Третьяковке

Обвинение попросило три года колонии для вандала, повредившего картину Репина в Третьяковке

Последняя часть "Мстителей" за первые выходные собрала рекордные $1,2 млрд

Последняя часть "Мстителей" за первые выходные собрала рекордные $1,2 млрд

Си Цзиньпин выдал в себе поклонника "Игры престолов"

Эрнст пообещал разобраться с подсчетом голосов в финале конкурса "Голос. Дети"

Эрнст пообещал разобраться с подсчетом голосов в финале конкурса "Голос. Дети"

Первый канал проверит итоги голосования на проекте "Голос. Дети"

Первый канал проверит итоги голосования на проекте "Голос. Дети"

Фильм Озона о священнике-педофиле выйдет в российский прокат после Пасхи

Прощание с Быстрицкой пройдет в Малом театре

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');