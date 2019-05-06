Мосгорсуд отказался разблокировать клип Хаски на песню "Иуда"

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным блокировку клипа рэпера Дмитрия Кузнецова (Хаски) на песню "Иуда", отказав его защите в удовлетворении апелляционной жалобы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник.

Таким образом, Мосгорсуд не снял блокировку клипа в YouTube и других интернет-ресурсах, наложенную Роскомнадзором по требованию МВД РФ в конце 2018 года.

В марте Таганский суд Москвы отказал в жалобе рэпера к МВД из-за блокировки его клипа. Представитель МВД пояснил в суде, что в клипе "указан способ ухода от уголовной ответственности за распространение наркотических средств". В свою очередь, представитель Хаски отметил, что многие фильмы, подпадающие под этот критерий, стали классикой, и любимы всей страной. Например, пояснил он, все любят фильм "Бриллиантовая рука", в которых показан способ контрабанды.

В декабре прошлого года краснодарский суд постановил удалить из "ВКонтакте" и YouTube три видеоролика Хаски - "Пуля-дура", "Поэма о Родине", "Пироман 17", так как они "могут вызвать у несовершеннолетних интерес к совершению суицида, убийства, употреблению табачной продукции, нецензурной брани".