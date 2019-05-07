Реставраторы в Дрездене снимут ретушь, скрывающую купидона на картине Вермеера
Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Реставраторы Дрезденской картинной галереи Старых мастеров приняли решение удалить слой ретуши с известной картины Яна Вермеера "Девушка, читающая письмо у открытого окна" и показать публике закрашенного купидона, говорится в сообщении пресс-службы галереи, во вторник поступившем в "Интерфакс".
Картина датируется 1657/59 годами и считается одним из главных произведений галереи. Еще в 1979 году был сделан рентгеновский снимок картины, который показал, что в глубине изображённой комнаты, на стене, находится полностью закрашенная "картина в картине" с обнаженным купидоном. Данные об этом опубликовала исследователь Аннализе Майер-Мейнчель в 1982 году, с тех пор искусствоведы считали, что художник отверг изображение купидона и сам закрасил заднюю стену комнаты.
Ein "neuer" #Vermeer in #Dresden!— SKD (@skdmuseum) May 7, 2019
Das weltweit bekannte Gemälde "Brieflesendes Mädchen am offenen Fenster" von Vermeer wird nach mehr als zweieinhalb Jahrhunderten wieder so zu sehen sein, wie es das Atelier des Künstlers verließ ➡️ https://t.co/QexVqzj3Wu#skdmuseum pic.twitter.com/xdAXUmXCa9
"Последние лабораторные исследования доказывают, что это ретуширование было произведено не Вермеером. Исходя из этого, Дрезденская картинная галерея Старых мастеров приняла решение удалить слой ретуши в ходе нынешней реставрации картины", - указали в музее.
С 8 мая по 16 июня на картину в ее текущем реставрационном состоянии можно будет посмотреть в галерее.
Реставрация картины идет с 2017 года, ее ведет специалист Кристоф Шёльцель. Скальпелем при большом увеличении микроскопом Шёльцель удаляет слой ретуши с картины.
"Только этот метод позволяет сохранить существующие остатки лакового слоя на подлинной живописи Вермеера. Это, предположительно, последний сохранившийся оригинальный лаковый слой, наложенный самим художником", - указывают в галерее.
Процесс реставрации оказался очень сложным и для его завершения нужен как минимум еще год, поэтому музей решил выставить картину для показа в мае.
Картина находится в хорошем для своего возраста состоянии, решение о реставрации было принято потому, что на ее поверхности "преобладали сильно затемнённые слои лака и старая ретушь".
"Слои лака сильно исказили цветовое воздействие картины и были удалены на первом этапе. Теперь она предстаёт в приглушенных, прохладных тонах, соответствующих намерению художника", - отмечают в музее.