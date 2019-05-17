Архитектор стеклянной пирамиды Лувра умер в возрасте 102 лет

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Известный архитектор, автор культовой стеклянной пирамиды парижского Лувра Юймин Бэй скончался в возрасте 102 лет, сообщает The New York Times в четверг. Об этом изданию рассказал сын архитектора Ли Чун Бэй.

Юймин Бэй - уроженец китайского Гуанчжоу, переехал в США в 1935 году в 18-летнем возрасте, учился в Гарвардском университете.

Бэй начал свою карьеру, помогая проектировать высотные здания, а затем в 1955 году создал свою собственную компанию I. M. Pei & Associates.

Breaking News: One of the world's revered architects, I.M. Pei, has died at 102. The glass pyramid at the Louvre was among his many famous designs. https://t.co/A2V6Bhgi94 — The New York Times (@nytimes) May 16, 2019

В 1983 году он стал лауреатом Притцкеровской премии - ежегодной награды, присуждаемой за достижения в области архитектуры.

Среди наиболее известных работ Бэйя пирамида Лувра, Зал славы рок-н-ролла в Кливленде и Башня Банка Китая в Гонконге.