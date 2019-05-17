Картина, купленная как стилизация под Пикассо за $293, признана подлинником

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Картина, купленная на гаражной распродаже за 230 фунтов стерлингов ($293), оказалась подлинным произведением Пабло Пикассо, сообщили эксперты телеканалу Sky News.

Полотно, напоминающее картину "Купальщица, сидящая на берегу моря", было приобретено любителем антиквариата Филипом Стейплтоном из английского города Кроли.

Picasso: Painting bought for £230 at car boot is 'genuine' and worth £750k https://t.co/1fNuZsBy13 — Sky News (@SkyNews) May 17, 2019

Мужчина счел произведение хорошей стилизацией, но спустя полгода решил проверить ее происхождение. Для экспертизы он обратился к специалисту аукционов Brighton and Hove, которая сообщила о принадлежности полотна кисти Пикассо.

Эксперт предполагает, что оказавшаяся в руках мужчины картина - подготовительная работа, которую художник подарил британцу Роланду Пенроузу - своему другу, также бывшему художником.

По данным Sky News, на самом деле стоимость найденной картины составляет 750 тысяч фунтов стерлингов ($955 тысяч).

Между тем The Daily Mail сообщает, что художник Дэвид Хенти, занимающийся созданием копий известных произведений, заявил о своем авторстве. По его словам, он продал обсуждаемую картину около трех лет назад.