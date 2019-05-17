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Картина, купленная как стилизация под Пикассо за $293, признана подлинником

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Картина, купленная на гаражной распродаже за 230 фунтов стерлингов ($293), оказалась подлинным произведением Пабло Пикассо, сообщили эксперты телеканалу Sky News.

Полотно, напоминающее картину "Купальщица, сидящая на берегу моря", было приобретено любителем антиквариата Филипом Стейплтоном из английского города Кроли.

Мужчина счел произведение хорошей стилизацией, но спустя полгода решил проверить ее происхождение. Для экспертизы он обратился к специалисту аукционов Brighton and Hove, которая сообщила о принадлежности полотна кисти Пикассо.

Эксперт предполагает, что оказавшаяся в руках мужчины картина - подготовительная работа, которую художник подарил британцу Роланду Пенроузу - своему другу, также бывшему художником.

По данным Sky News, на самом деле стоимость найденной картины составляет 750 тысяч фунтов стерлингов ($955 тысяч).

Между тем The Daily Mail сообщает, что художник Дэвид Хенти, занимающийся созданием копий известных произведений, заявил о своем авторстве. По его словам, он продал обсуждаемую картину около трех лет назад.

Пабло Пикассо

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