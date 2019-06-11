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В Петербурге духовые оркестры устроят самое массовое исполнение "Полета шмеля"

Организаторы фестиваля решили установить мировой рекорд

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В Петербурге организаторы фестиваля духовых оркестров решили установить 12 июня мировой рекорд на самое массовое исполнение этими ансамблями интермедии "Полет шмеля". Акцию и фестиваль приурочили к 175-летию Николая Римского-Корсакова, сообщила пресс-служба городского комитета по развитию туризма.

"Парад оркестров" начнется на Невском проспекте в 14:00. Шествие стартует от Садовой улицы. В нем примут участие духовые оркестры Санкт-Петербургского гарнизона, МЧС, Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Халилова.

В 16:00 участники парада устроят дефиле на Дворцовой площади. Затем там больше 500 музыкантов, в том числе студенты Петербургской консерватории, исполнят "Полет шмеля". Вместе с оркестрами на Дворцовой выступят звезды эстрады и участники телевизионных проектов.

Петербург Парад оркестров Николай Римский-Корсаков

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