При реставрации Яузской больницы в Москве нашли документы XIX века

Это лист назначений для пациентов и этикетка от пузырька с морфием

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В Москве при реставрации Яузской больницы нашли медицинские рукописные документы конца XIX века. Это лист назначений из книги господина Комарова и этикетка от пузырька с морфием, сообщает сайт мэра столицы.

Документы нашли на чердаке больничного корпуса, в полу, под слоем керамзита. На этикетке от пузырька на одной стороне написано: "Морфий содержащий препарат для подкожного впрыскивания. Для направления в операционный блок", на оборотной указана подпись врача и дата: "Глаголев. 28 октября 1884 года". Лист с назначениями пациентам в палатах из книги господина Комарова предположительно датируется 1887 годом.

"В первую очередь эти два документа интересны тем, что они написаны медицинским языком конца XIX века. Во-вторых, эта находка - большая редкость и удача, потому что обычно бумажные источники хранятся 50-100 лет с момента их создания. Эти же документы более века находились в экстремальных условиях. При этом документы хорошо сохранились", - прокомментировал находку глава городского департамента культурного наследия Алексей Емельянов, его слова приведены в пресс-релизе.

Находки передали специалистам по реставрации бумаг.

Яузская больница была основана в 1878 году.

Артефакты обнаружили в корпусе по адресу Яузская улица, дом 11/6, строение 9. Это здание было возведено в конце XVIII века как служебная постройка усадьбы купцов Баташевых, по проекту архитектора Родиона Казакова. По мнению историков, строил корпус крепостной архитектор Михаил Кисельников. Здание переоборудовали под нужды больницы после того, как в 1870-х годах усадьбу выкупил Попечительский совет заведений общественного призрения и открыл там больницу для чернорабочих. Третий этаж в здании надстроили в середине ХХ века.

В ходе реставрации в здании привели в порядок чердак, где частично заменили стропила, перекрытия, а также обновили кровлю. Также там меняют инженерные коммуникации и реставрируют фасады.