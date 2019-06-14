Педро Альмодовар получит почетного "Золотого льва" в Венеции

Режиссер Педро Альмодовар Фото: epa/vostock-photo

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Испанец Педро Альмодовар получит почётного "Золотого льва" 76-го Венецианского фестиваля за режиссерские заслуги.

"Педро Альмодовар получит "Золотого льва" за режиссерские заслуги в рамках 76-го Международного Венецианского кинофестиваля (28 августа - 7 сентября, 2019)", - говорится на сайте кинофестиваля.

В свою очередь Альмодовар, узнав о награде, заявил: "Я очень взволнован и польщен этим Золотым Львом. У меня очень хорошие воспоминания о Венецианском кинофестивале".Это решение было принято советом биеннале под председательством Паоло Баратты, который поддержал предложение директора фестиваля Альберто Барбера.

"Мой международный дебют состоялся там в 1983 году с лентой "Нескромное обаяние порока". Этот Лев станет моим домашним животным, вместе с двумя кошками, с которыми я живу. От всего сердца благодарю за эту награду", - сказал режиссер.

Педро Альмодовар - испанский режиссёр, продюсер и сценарист, уже при жизни признанный классиком мирового кино. Его режиссерский стиль отличает яркая метафоричность, ирония и лиризм.

Лента Альмодовара "Все о моей матери" 1999 года получила "Оскара" как лучший иностранный фильм и приз Каннского фестиваля за лучшую режиссуру. Еще одного "Оскара" "неистовый испанец" удостоился за лучший сценарий в 2003 году в своем фильме "Поговори с ней", второй приз Канн - также был вручен за сценарный труд Альмодовара к собственному фильму "Возвращение" (2006).

Кроме того, в активе режиссера - четыре национальные премии Гойя и "европейский Оскар" - "Феликс". Их в частности удостоилась работа, сделавшая Альмодовара всемирно знаменитым, - "Женщины на грани нервного срыва" (1988).

Последняя, во многом автобиографичная работа мастера была представлена на Каннском фестивале-2019 - "Боль и слава". В нем сыграли любимые актеры режиссера, открытые им миру, - Антонио Бандерас и Пенелопа Крус.