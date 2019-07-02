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Три российских режиссера вошли в состав Американской киноакадемии

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Три представителя России вошли в список членов Американской киноакадемии, которые выберут претендентов и победителей премии "Оскар", говорится в сообщении на официальном сайте организации.

В состав Академии в категории "Короткий метр и анимация" вошли два режиссера-аниматора Михаил Алдашин и Игорь Ковалев.

В состав Академии также включили российского и казахстанского кинорежиссера Сергея Дворцевого.

Ковалев - советский, американский и российский режиссер мультипликационных фильмов, художник-постановщик, художник-мультипликатор, сценарист, преподаватель, один из основателей студии "Пилот". Креативный продюсер "Союзмультфильма". Среди его работ в качестве художника-мультипликатора - "Пластилиновая ворона", "Приключения капитана Врунгеля", как режиссера - "Следствие ведут колобки".

Алдашин - режиссер-аниматор, создал мультфильмы "Охотник", "Рождество", "Про Ивана-дурака" и другие.

Алдашин и Ковалев в настоящий момент руководят мастерской объединенной авторской анимации в "Союзмультфильме".

Дворцевой - российский и казахстанский кинорежиссёр документального и игрового кино. Лауреат премии "Ника" и Каннского кинофестиваля. Создатель фильмов "Тюльпан" и "Айка", который был номинирован на Золотую ветвь Каннского кинофестиваля и входил в шорт-лист "Оскара".

Всего состав жюри главной кинопремии мира в 2019 году пополнился именами 842 деятелей кино из 59 стран.

Американская киноакадемия

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