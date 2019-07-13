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В Петербурге умер поэт Виктор Соснора

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Поэт и драматург Виктор Соснора скончался в Санкт-Петербурге на 84 году жизни.

"Виктор Соснора сегодня умер. Вчера во второй половине дня стало резко ухудшаться состояние, и без того неважное всю последнюю неделю", - сообщил на своей старице в фейсбуке его ученик Вадим Лурье.

Он уточнил, что после ухудшения самочувствия поэт был госпитализирован в Мариинскую больницу, где ему провели несколько хирургический операций. На следующий день поэт скончался в реанимации.

Биография Сосноры

Виктор Соснора - поэт, прозаик, драматург. Впервые стихотворения Сосноры, посвященные Древней Руси, были опубликованы в 1960 году в газете "Литература и жизнь".

Первый сборник его стихов "Январский ливень" вышел в 1962 году и был неоднозначно встречен критиками. Центральное место в сборнике занимает стихотворный цикл "За Изюмским бугром. По мотивам "Повести временных лет" и "Слова о полку Игореве".

Большинство произведений Сосноры не печатались на родине до 90-х годов, но зато были известны за границей, чему способствовала Лиля Брик, знакомившая иностранцев с его книгами.

Он является автором исторических повестей, посвященных периоду царствования Екатерины II, - "Две маски" (1976) и "Спасительница отечества" (1984). Жанр, в котором они написаны, сам Соснора определял как "литературные варианты исторических событий". В 1990 году была опубликована его повесть "Николай" об императоре Николае I.

Виктор Соснора возглавлял Международную Академию русского стиха. Он является лауреатом премии "Северная Пальмира", премии Андрея Белого и национальной премии "Поэт".

Виктор Соснора Петербург

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