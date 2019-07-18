Инна Чурикова попала в больницу

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Актрису Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского после того, как она упала во время спектакля в московском театре "Русская песня", сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер, в котором работает актриса.

"Она играла в спектакле, и почти в самом его конце при темной сцене упала, и сейчас врачи, на эту минуту считают, что у нее ушибы", – сказал Варшавер. "Сейчас ее визит в Склифосовского и там после рентгена будет понятно, что с ней", – добавил он.

Инна Чурикова - советская и российская актриса, народная артистка СССР (1991). Лауреат двух Государственных премий РФ (1987, 1996), Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1985), Премии Ленинского Комсомола (1976). Полный Кавалер Ордена "За заслуги перед Отечеством". Обладательница "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля (1984) в категории "Лучшая женская роль" за фильм "Военно-полевой роман". Наиболее известные роли в кино и на телевидении: "Морозко", "В огне брода нет", "Начало", "Тот самый Мюнхгаузен", "Васса", "Военно-полевой роман", "Ребро Адама", "Идиот" и "В круге первом", и "Ширли-мырли".