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В Москве умер старейший актер Малого театра Анатолий Торопов

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Один из старейших актеров Малого театра, народный артист России Анатолий Торопов умер четверг на 92-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

"Малый театр скорбит и приносит самые искренние соболезнования родным и близким Анатолия Михайловича", - говорится в сообщении.

О месте и времени прощания с артистом станет известно позднее.

Анатолий Торопов окончил Высшее театральное училище имени Щепкина в 1952 году и был принят в труппу Малого театра. Торопов был прежде всего театральным актером. Одним из его любимых драматургов был Александр Островский. Актер играл в пьесах "Доходное место", "Волки и овцы", "Лес", "На всякого мудреца довольно простоты" и других.

Он также снялся в фильмах "Угрюм-река", "Хождение по мукам".

Москва Анатолий Торопов

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