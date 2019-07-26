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Смольный попросили решить вопрос с выступлениями балета Эйфмана в Александринке

Александринский театр сетует, что не может предоставить сцену всем желающим, театр "не прокатная площадка"

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Александринский театр попросил петербургских чиновников вмешаться в ситуацию с арендой его сцены для сторонних коллективов и распределить свободные дни между всеми претендентами, среди которых есть Театр балета Бориса Эйфмана. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе Александринки.

Ранее "Фонтанка" отмечала, что Театру Эйфмана, у которого нет своей сцены, все труднее получить площадку в Александринке. В Александринке назвали такое замечание "неразумным".

Представитель Александринки заявил, что их театр - "не прокатная площадка", а "старейший национальный драматический репертуарный театр", который должен ставить и показывать собственные спектакли, и добавили, что в Петербурге есть и другие сцены.

Сейчас Александринка предоставляет площадку Театру Эйфмана, Театру балета имени Леонида Якобсона, а также фестивалям Dance Open и "Дягилев. P.S.". По словам представителя театра, интерес сторонних трупп к его сцене растет, но одновременно увеличивается и госзадание по количеству премьер и показов за год. Поэтому театр "вынужден" "ограничивать наше плодотворное сотрудничество на ниве балета".

"Не рискуя осуществлять выбор и становиться экспертами в музыкальном театре, мы обратились в городской комитет по культуре с просьбой распределить возможные дни между всеми претендентами", - заявили в пресс-службе. Вопрос обсудят осенью, на совещание пригласили Эйфмана.

"Статистика утверждает, что на протяжении ряда лет Театр Эйфмана имеет порядка 20 дней ежегодно на сцене Александринского театра. И это больше, чем у других музыкальных театров. В 2019 году Театр Бориса Эйфмана уже получил 19 дней", - добавил собеседник агентства. Он выразил сожаление, что коллектив Эйфмана не может встретиться с петербургскими зрителями при таком большом выборе площадок.

В апреле 2019 года было принято решение, что площадкой для Театра Эйфмана станет Дворец танца, который построят в создаваемом арт-парке на берегу Малой Невы.

Петербург Борис Эйфман Александринский театр Смольный

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