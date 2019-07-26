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В Царском Селе иностранные туристы побили россиянку в очереди в музей

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В Пушкине сотрудники Росгвардии задержали двух туристов из Юго-Восточной Азии, которые подрались с россиянкой в очереди у входа в музей-заповедник "Царское село". Об этом сообщила пресс-служба Вневедомственной охраны Петербурга и Ленинградской области.

Инцидент произошел днем в четверг. Наряд охраны прибыл ко входу в музей по сигналу тревожной сигнализации.

На месте сотрудники Росгвардии выяснили, что у посетителей музея произошел конфликт. Иностранцы ударили россиянку локтем в живот и повалили на землю. Подозреваемым 45 лет и 53 года. Они задержаны. Их передали полиции.

Пострадавшую увезли в больницу. Врачи обнаружили у нее закрытую тупую травму живота.

Посещаемость государственного музея-заповедника "Царское село" и Екатерининского дворца ежегодно растет. Руководство музея неоднократно отмечало, что туристический поток на объект необходимо искусственно сокращать, чтобы не навредить интерьерам.

Пушкин Царское село Росгвардия

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