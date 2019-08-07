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Комбинат "Кремлевский" решил отсудить у Киркорова деньги за еду для артистов

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Комбинат питания "Кремлевский" (входит в Управделами президента) подало иск на 80 тысяч рублей к Филиппу Киркорову, который год не может заплатить за питание артистов своей труппы. Об этом сообщила представитель Управделами Елена Крылова.

Она напомнила, что Киркоров давал концерт в Кремле в августе 2018 года и заказал дополнительное питание для артистов. Комбинат и концертный директор певца подписали все необходимые акты и закрывающие документы, однако с тех пор деньги за еду комбинату так и не поступили.

По словам Крыловой, государственное бюджетное учреждение в таких ситуациях обязано отстаивать свои права в суде, это предусмотрено законом. Иск направлен в арбитражный суд.

"К Филиппу Бедросовичу мы относимся с глубоким уважением. Думаю, что он не в курсе этой ситуации. Мы надеемся, что сотрудничество нашего комбината питания с господином Киркоровым будет продолжено, несмотря на этот эпизод", - добавила представитель Управделами.

Филипп Киркоров Комбинат Кремлевский Управделами президента Елена Крылова

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