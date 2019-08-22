Директор Эрмитажа объяснил, что восстанавливать разрушенные памятники Пальмиры не будут

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Российские специалисты помогут воссоздать музей Пальмиры, восстановить его здание и экспозицию, но о восстановлении памятников, разрушенных войной, речи не идет, заявил гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Он напомнил, что война в Сирии продолжается. Также он напомнил о принципах реставрации ЮНЕСКО, по которым нельзя восстанавливать сильно разрушенные объекты.

"Кроме того, когда идет война и люди голодают, а рядом восстанавливают роскошь, это вызывает нехорошие реакции", - добавил он.

По словам Пиотровского, здание музея Пальмиры разрушено, но большая часть коллекции сохранилась, в том числе за счет вывоза оттуда экспонатов. Обновление музея, которое займет полтора или два года, поможет создать там рабочие места и привлечь туристов, считает он.

21 августа пресс-служба Института истории материальной культуры РАН (ИИМК) сообщила, что институт и Эрмитаж подпишут с Генеральным департаментом музеев и древностей Сирии (DGAM) договор о сотрудничестве в изучении и сохранении культурного наследия Сирии. В ИИМК заявили, что на переговорах обсуждалась помощь России сирийским коллегам в восстановлении памятников Пальмиры с помощью 3D-модели города.

В переговорах участвовал архитектор, специалист по римской архитектуре Максим Атаянц. Сообщалось, что он примет участие в цифровой реконструкции разрушенного храма Бэла и его разработка дополнит 3D-модель, уже созданную специалистами ИИМК РАН и Эрмитажа.

В Пальмире расположены памятники архитектуры I и II века нашей эры: более тысячи колонн, римский акведук, гробницы. Храм громовержца Бэла был одним из самых древних строений города. Его планировка была сделана по образцу ближневосточных храмов, а фасады - по греческим и римским канонам. Его взорвали в августе 2015 года.