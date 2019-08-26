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В Москве представили сборник православной фантастики

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Москве прошла презентация сборника фантастических повестей разных писателей "Поворот рек истории". Ее провели составители сборника - историк, профессор МГУ Дмитрий Володихин и писатель, редактор и преподаватель НИУ ВШЭ Сергей Чекмаев.

По словам Володихина, участникам проекта предложили найти ключевые события в российской истории, которые увели развитие страны в сторону от правильного пути, и предложить решение, чтобы в случае повторения ситуации можно было воспользоваться уроками прошлого. В результате большинство писателей связали поворотные события в истории с православной церковью. В их повестях Россия либо становилась могучей православной державой с сильным влиянием церкви на всю жизнь общества, либо утрата церковью позиций ставила государство на грань катастрофы.

"В результате писатели-фантасты, собранные под обложкой "Поворота рек истории", подвели читателя к мысли, что христианство в русской истории - это всегда благо, и жертвовать им ради каких-либо заманчивых бонусов безрелигиозного прогресса - преступно, опасно, да и просто глупо", - сказал Володихин.

В аннотации к сборнику на сайтах московских книжных магазинов говорится, что в нем представлены альтернативные варианты истории страны. в том числе Россия, в которой не было татаро-монгольского ига, "Россия, которая открыла Америку, Россия, в которой победили декабристы, Россия, в которой Советский Союз все-таки взял верх в борьбе за мир во всем мире, Россия, в которой вообще не возник СССР, а Империя продолжила счастливое существование".

Дмитрий Володихин Сергей Чекмаев

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