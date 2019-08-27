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Здания самарской фабрики-кухни переданы Третьяковке

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Третьяковская галерея получила в оперативное управление комплекс зданий уникального памятника конструктивизма "Фабрика-кухня завода имени Масленникова" в Самаре.

Вместе с фабрикой-кухней управление Росимущества в Самарской области передало в оперативное управление музейного объединения и другие здания, расположенные по тому же адресу, говорится в пресс-релизе ведомства.

В сентябре 2018 году Минкультуры России одобрило инициативу создания на базе самарской "Фабрики-кухни" филиала Третьяковской галереи, где будут выставляться произведения XX века и современное искусство. По данным пресс-службы правительства области, проект может быть реализован к концу 2021 года.

История здания

Фабрика-кухня завода им. Масленикова построена в Самаре в 1930-1932 годах по проекту московского архитектора Екатерины Максимовой. Архитектурный памятник имеет форму скрещенных серпа и молота и считается единственным в мире зданием такой формы.

В 1990-е годы самарская Фабрика-кухня была приватизирована. С годами здание стало разрушаться и оказалось под угрозой уничтожения. В декабре 2013 года правительство Самарской области вернуло Фабрику-кухню в собственность региона.

В октябре 2016 года ФГКУ "Центрреставрация" разыграло подряд на реконструкцию Фабрики-кухни, завершить реконструкцию собирались к декабрю 2017 года, чтобы открыть в нем филиал Государственного центра современного искусства.

Однако затем контракт с подрядчиком - петербургским ООО СК "ЭТС" - был расторгнут, а работы свернуты на начальной стадии. При этом само здание простояло зиму с демонтированной крышей и сейчас находится в аварийном состоянии.

Самара Третьяковская галерея

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