Фильм Полански удостоен приза ФИПРЕССИ на Венецианском кинофестивале

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Картина "Дело Дрейфуса" режиссера Романа Полански получила приз Международной федерации кинокритиков ФИПРЕССИ (FIPRESCI) на Венецианском кинофестивале.

Сюжет фильма основан на истории Альфреда Дрейфуса, безвинно осужденного за шпионаж. Многолетний судебный процесс над ним оказал значительное влияние на судьбу Франции и всей Европы конца XIX - начала XX веков.

Полански - обладатель премии "Оскар" за лучшую режиссуру, "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля за фильм "Пианист", обладатель "Золотого медведя" Берлинского кинофестиваля за картину "Тупик" и "Серебряного медведя" - за картину "Отвращение".

Также кинокритики и представители культурных ассоциаций определились с обладателем приза в программе "Горизонты". Лучшей назвали картину "Белое на белом" режиссера Тео Корта.

Именно в этой программе был представлен фильм "Преступный человек" российско-грузинского режиссера Дмитрия Мамулии.

Лауреатов основного конкурса 76-го Международного Венецианского кинофестиваля огласят на торжественной церемонии в субботу вечером.

За главную награду, "Золотого льва", борются 21 фильм. По итогам фестиваля вручаются "Золотой лев" лучшей картине, "Серебряный лев" за лучшую режиссуру, два "Кубка Вольпи" - лучшему актеру и лучшей актрисе, приз Озелла за лучший сценарий, приз Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру или актрисе, Специальный приз жюри.

По регламенту "Кубок Вольпи" не может быть вручен актеру или актрисе, сыгравшим в фильме, получившем "Золотого льва". Современные правила фестиваля не разрешают делить премии между несколькими фильмами.

76-й Международный Венецианский кинофестиваль прошел в этом году с 28 августа по 7 сентября.