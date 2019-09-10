Экс-сотрудник музея "Ясная Поляна" осужден на 3,5 года за нецелевое использование денег

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Тульской области признал бывшего сотрудника музея-усадьбы Льва Толстого "Ясная Поляна" виновным в превышении должностных полномочий и нецелевом использовании бюджетных средств, сообщила "Интерфаксу" во вторник пресс-секретарь областного управления Судебного департамента Ольга Дячук.

Он был приговорен к 3,5 годам колонии общего режима с лишением на три года права занимать в госучреждениях должности, связанные с организационными и административно-хозяйственными функциями.

По материалам суда, главный инженер музея-усадьбы с 16 ноября 2015 года до 21 декабря 2017 года подписывал акты о приемке строительных работ и составлял экспертные заключения, содержащие недостоверные данные. В результате подрядчик необоснованно получил из федерального бюджета около 64 млн рублей. Подсудимый полностью признал свою вину.

Сейчас в рамках договора Минкультуры России и коммерческой фирмы рядом с музеем-усадьбой строят фондохранилище, реставрационные мастерские, фестивальный центр, а также центр приема и обслуживания посетителей "Ясной Поляны".